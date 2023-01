【明報專訊】如果可以選擇,你會想當羊還是狼?有人或選當一隻狼,認為與其成為被捕獵的對象,不如做捕獵者,避開被吃的命運。然而,羊真的無法改變被狼吃掉的命運嗎?曾任廣告文案、現協助不同組織發展領導技能的美國作家大衛哈欽斯(David Hutchens)所撰的文章〈 比狼學得快:如何在學習型組織中生存和發展〉(Outlearning the Wolves : Surviving and Thriving in a Learning Organization),或許可讓我們找到答案。