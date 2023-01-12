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2023年1月12日星期四
公民學堂 第017期
小學下月復全日課 教局囑勿無意義操練
設攀石牆泳池 英基港島中學新校舍揭幕
地區青年委員招募開始 600字或3分鐘短片自 薦
「灣區青年就業」恆常化 勞福局擬專隊推展
世界之最：兔子之最
世界之最：兔子的有趣紀錄
新聞有常識：鈔票的意義
猜猜我是誰：嚴格的球星 C朗
時事懶人包：港人運動不足
放眼中國：黃河初冬奇觀
圖看議題：鼠患
知識寶庫：內地青年政治體系 黨幹部搖籃
大開眼界：世界銀行
價值觀解碼：守法
放眼經濟：性別平等
放眼經濟：性別平等
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【明報專訊】■新聞撮要
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小學下月復全日課 教局囑勿無意義操練
設攀石牆泳池 英基港島中學新校舍揭幕
地區青年委員招募開始 600字或3分鐘短片自 薦
「灣區青年就業」恆常化 勞福局擬專隊推展
世界之最：兔子之最
世界之最：兔子的有趣紀錄
新聞有常識：鈔票的意義
猜猜我是誰：嚴格的球星 C朗
時事懶人包：港人運動不足
放眼中國：黃河初冬奇觀
圖看議題：鼠患
知識寶庫：內地青年政治體系 黨幹部搖籃
大開眼界：世界銀行
價值觀解碼：守法
放眼經濟：性別平等
小學下月復全日課 教局囑勿無意義操練
設攀石牆泳池 英基港島中學新校舍揭幕
地區青年委員招募開始 600字或3分鐘短片自 薦
「灣區青年就業」恆常化 勞福局擬專隊推展
世界之最：兔子之最
世界之最：兔子的有趣紀錄
新聞有常識：鈔票的意義
猜猜我是誰：嚴格的球星 C朗
時事懶人包：港人運動不足
放眼中國：黃河初冬奇觀
圖看議題：鼠患
知識寶庫：內地青年政治體系 黨幹部搖籃
大開眼界：世界銀行
價值觀解碼：守法
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