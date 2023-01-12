教育
公民學堂 第017期

大開眼界：世界銀行

【明報專訊】世界銀行（World Bank）是聯合國系統下的國際金融機構，致力減少貧窮，增加各國最貧困40%人口的收入，推動共同繁榮，促進可持續發展。

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