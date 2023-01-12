教育
公民學堂 第017期

放眼中國：黃河初冬奇觀

【明報專訊】2022年11月29日，黃河內蒙古三湖河口至頭道拐河段出現流凌現象，代表黃河踏入凌汛期（冰凌堵塞河道使水位明顯上升），水利部嚴陣以待應對或會出現的凌汛。

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