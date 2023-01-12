小學下月復全日課 教局囑勿無意義操練

教育局早前公布，全港小學下月15日起恢復全日面授課，毋須掛鈎新冠疫苗接種率。局方上周四（5日）以「善用學時 優化課業 創造空間」為題向各小學校長發信，提醒小學參閱《指引》的分章二和分章六，適切安排全日制下的教學事宜，稱重點之一是調整上課時間表，促進學生均衡發展，讓學生可以善用彈性課時參與體育及全方位學習活動、價值觀教育、跨課程學習及STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育等。

局方續稱，《指引》另一重點是「佈置有效益的課業」，指出家課量多寡與學生學習效能或學業成績無確實關聯，提倡教師以重質不重量為原則，設計有效益的課業，即包含挑戰性、富趣味、生活化等元素，「避免無意義和機械式的操練或抄寫」。

香港潮商學校校長詹漢銘說，該校家課量一直較其他學校少，又指疫情前上全日課時，教師已安排學生在校完成大部分功課；下月恢復全日返學時，校方會沿用相關安排。詹稱，最近收到家長來函要求暫緩全日課，「想延至下學年才全日返學」，他明白家長擔心子女不適應，但已向家長解釋，「社會步向復常，學校全日課才是正常運作，學生有更多時間學習、社交，對他們發展更好」。

有校擬新學年改時間表

下午課改多元活動早放學

詹漢銘又指出，學校為考慮學生需要和配合《指引》，管理層正討論於9月新學年更改時間表，會諮詢家教會和不同持份者意見，當中涉及將下午課改成多元化活動，包括讓學生參加STEAM、價值觀教育、國民教育、「拔尖補底」等，屆時可提早約20分鐘放學，「希望小朋友返到屋企有自己的生活」。