港大新頜骨手術 治癒六成睡眠窒息患者

人睡眠時，窒息或半窒息的次數達每小時15次或以上，病情便屬中度至嚴重；患者若使用持續正壓呼吸機等非手術治療無效，就要考慮做手術擴大氣道。不過，目前的頜骨前移手術或會改變患者的面型和咬合功能，尤其東亞人的嘴唇相對前突。

港大團隊提出的新頜骨手術概念，涉及切割和重塑下頜骨骼的多節段截骨術，手術拉直前頜骨，以創造空間並推前整個下頜；手術旨在顯著擴大舌頭底部的骨骼氣道，同時改善面部外觀和咬合功能。

拉直前頜推前下頜 擴舌底氣道

港大團隊研究了12名經轉介的中度至嚴重OSA患者，結果顯示，他們手術後睡眠窒息情况明顯改善，由手術前平均每小時42.4次窒息或半窒息，在術後一年大幅減至9次；其中7名（58%）患者手術治癒，術後更沒再出現睡眠窒息迹象。此外，參與研究患者的氣道容量於手術後平均增加2.8倍，使他們呼吸更佳。研究結果已於《國際口腔頜面外科雜誌》發表。