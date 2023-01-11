疫下學童缺運動 學會促「追落後」 學者倡增設體育專項撥款

調查：八成幼小家長教師感運動不足

家長：女兒難運動情緒平衡力變差

香港初等教育研究學會去年11月中發出「幼小學童的運動習慣與健康生活」問卷，訪問了865名幼稚園家長、536名小學家長、141名小學教師及111名幼稚園教師。調查發現，逾八成受訪者表示疫下學童運動時間減少，運動量不足；亦有逾六成小學家長及教師表示，因學童長時間用電腦而不想做運動。保良局黃永樹小學家長駱女士稱，女兒曾因疫情長期留家，難以做運動，情緒因此變差；至最近疫情放緩，她發現女兒跑動時平衡力變差了。她又說，女兒過去長期上網課，因使用電子產品致眼睛不適及經常流眼水。

校長：復全日面授 體育課先保持距離

香港初等教育研究學會主席、保良局黃永樹小學校長陳瑞良表示，教育局宣布下月15日起，小學及幼稚園全面恢復全日面授課堂，為減少家長憂慮，該校的體育課會先以「有距離」的運動為主，例如羽毛球及乒乓球，其後再鼓勵家長讓子女除口罩上體育課。

學者倡用撥款改善場地引入新興運動

教育大學國際教育學系助理教授胡少偉認為，政府應增設一筆過體育專項撥款，支持學校改善體育場地、購買親子運動服務及改善設施，例如引入新興運動及電子運動器材。

另外，教育局昨日發出通告，稱正繼續推動多元化活動並發展學與教資源，其中下月22日將舉行「精英運動員分享會暨跳繩同樂日：『跳』動校園 躍動人生」活動，由港隊跳繩精英運動員帶領，介紹和示範不同跳繩動作，同時分享他們在訓練和比賽場上的挑戰。活動以現場和網上形式舉行，每間學校最多提名20個學生到現場參與，有興趣參加的學校可於下月8日前向局方申請，先到先得。

教育局課程發展處體育組亦上載新一輯「舞蹈與中華文化」簡報，介紹中國南部及東南部民族的特色和舞蹈，包括壯族、瑤族、黎族和布依族，內容適合教學和學生在家中作延伸學習。