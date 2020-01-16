浸大環迴影院研視藝科技 400 LED屏組成 定期開放公眾「互動」

13K×2K解像度 可作演藝媒介

市民參觀M+或故宮文化博物館，對沉浸式觀賞技術或不陌生。創新科技署去年撥款3540萬元，讓浸大、城大及瑞士洛桑聯邦理工學院開展跨地域研發合作。邵志飛說，浸大的設備有獨特之處，稱中心所設的是全球首個由LED組成的360度影院，由400個LED顯示屏、2600萬顆LED組裝成，像素解像度達13K×2K，全長8米、高4米，最佳容納25名觀眾。他又希望透過設備促進戲劇、歌劇、舞蹈、音樂和運動等表演媒介發展，中心日後擬與浸大音樂學院合作，在影院演奏樂器。

研捕捉觀眾反應 即時演算互動

邵志飛說，360度LED視覺化影院具備影像捕捉技術，可在360度的環境，追蹤觀眾位置、行為、手勢、面部表情，以至體溫、心跳和聲音辨認等，並記錄數據。他說研究方向之一是了解屏幕內容如何在演算法下跟觀眾「互動」。他以播放跳舞片段為例，稱觀眾戴上感應裝置後，望向其中一名舞者時，會研究透過偵測系統，讓舞者以舞蹈回應。

邵志飛續稱，研究文化藝術的傳統方法是參觀藝術館、博物館和古蹟等，該影院則讓觀眾透過屏幕看到多元內容，例如展示擺放佛像的洞窟，可放大壁畫圖像、天花高處等的建築設計，讓戴上3D眼鏡的觀眾，有逼真和更仔細的參觀、教學體驗。另外，180度iDome影院使用投影技術，中心項目主任范沁榆舉例，影院可供學習人體結構，亦歡迎不同學系與中心合作推展教學活動。