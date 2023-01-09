教育
常識學堂 第260期

我的學校（續）

【明報專訊】英華小學五年級學生梁皓綸、袁卓霆和駱浩鋒都說，過往創作壁畫曾學習色彩運用、勾線等技巧，這次發現壁畫也可融合編織，用黏貼方式完成作品。

上 / 下一篇新聞