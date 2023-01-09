文友親友聚西西母校追思 校長：西西對協恩有獨特含意

西西原名張彥，1937年上海出生，1950年隨父母移居香港，就讀協恩中學。協恩校長梁少儀昨稱，西西對協恩有獨特含意，此禮堂及校舍她曾身處其中，而一屆又一屆的協恩學生藉西西的作品開展眼界，在同樣的地方代代成長，稱希望她們能秉承西西的成就及精神，在不同領域、不論擔任什麼角色都能發熱發光，作出貢獻。

侄女解讀「西西」名字：撐巴西西班牙

西西侄女張韻致辭稱，據她父親（西西哥哥）憶述西西小時十分「百厭」、「男仔頭」，常隨哥哥去溪邊捉魚、上山放牛。她回憶跟大姑姐相處片段稱，受爺爺是出名的球證影響，張家女子喜愛看足球，而看球、分析賽事是兩人最親近的活動。張憶述曾一起看愛隊阿仙奴比賽，獲大姑姐講解，看得特別興奮，又稱「西西」名字有個與足球有關的解讀，每逢世界盃，西西都支持巴西及西班牙。

張韻稱，在家人眼中西西是純樸、豪邁、博學多才、想像力和創造力特別豐富的人，對人真誠，關懷備至；對事專注，堅持臻美。「她積極的思想，開明的態度，從來不畏艱辛，永遠保持童心，都是我的好榜樣」、「西西是我們張家的驕傲，我們以妳為榮！姑姐。」

追思會主持、香港作家黃怡分享二人相處點滴，她說自己跟年齡相差半個世紀的西西成為朋友是件非常幸運的事，憶起初次到訪西西家，她送上一盒朱古力作見面禮，西西再次見面時告訴她因健康理由不吃朱古力，但很喜歡朱古力的包裝紙盒。黃怡續說，那盒是復活節特別版，上面印有讓小朋友剪下來、摺成長頸鹿手指玩偶的紙樣，西西從放玩具的木櫃取出摺好的長頸鹿，套在手指上玩，令她覺得西西很可愛。

黃怡：包容後輩 讓我們無壓力自由創作

黃怡稱，西西對後輩非常包容，在其介紹下她結識音樂家盧定彰，將西西小說〈像我這樣的一個女子〉和〈感冒〉改編成歌劇。她稱創作時很想知道西西的意見，但西西總是說不宜在事前干擾創作，「讓我們在無壓力之下自由創作」。

昨日的追思會設網上直播，會上主持讀出中國作家、編輯等感言（見表），亦有《哀悼乳房》選段讀演、詩作朗讀等，並播出西西從未公開的片段，介紹她自製的猿猴玩偶。