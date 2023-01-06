教育
智叻中文Smarties' 第516期

語文小錦囊：看書得智慧

【明報專訊】在中國作家、教育家葉聖陶（原名葉紹鈞，1894-1988）的眼裏，由與生俱來便有智慧的人類所寫的「書」，便是智慧之物。

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