教育
智叻中文Smarties' 第516期

字學中文：獲取智慧三方法

【明報專訊】要當一個有智慧的人，除了天賦的聰明才智，後天訓練也不可少。經過觀察與體會，古人對於獲取智慧有一些心得……

上 / 下一篇新聞