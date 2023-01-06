教育
語文同樂 第616期

作家作法：荒誕不荒誕

【明報專訊】近年，世界各地好像跌入一場漫長的等待——等待疫情過去、等待通關、等待不用戴口罩的那天到來……看似沒有盡頭的等待雖然苦悶，但不論在中西方，皆曾成為作者筆下的主題，更成就了兩套出色的荒誕劇。

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