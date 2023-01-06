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2023年1月6日星期五
語文同樂 第616期
小學跨科國教「水資源」示例：常識教東江 電腦課VR遊長江
中大原發性腦癌研究：富國發病率較高
「智方便」申中小入學 教局：部分國或限網無法用
教大推AI教練 偵側姿勢正確否
名家學堂：吃喝玩樂不膚淺：也斯
名家學堂：發現有趣事物 思考生活意義
字遊打卡：寒夜，京都火車站──懷念也斯
範文天空：先孝後忠 輸在起跑線的代表人物——李密
範文天空：先孝後忠 〈陳情表〉的現代意義
作家作法：荒誕不荒誕
時事中文：再見，西西
考考你答案
字學中文：獲取智慧三方法
語文小錦囊：看書得智慧
講故事：六個小蛋糕
範文天空：先孝後忠 〈陳情表〉的現代意義
【明報專訊】婉拒也要合情合理
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