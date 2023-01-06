中大原發性腦癌研究：富國發病率較高

【明報專訊】原發性腦癌指惡性腫瘤在原本腦組織細胞的位置不斷生長及增大。醫管局數據顯示，2011至2020年本港每年平均有240宗原發性腦癌新症，死亡個案則有115宗。中大醫學院與環太平洋大學協會（Association of Pacific Rim Universities）合作調查原發性腦癌的全球分佈、高危因素和流行病學趨勢，結果顯示，原發性腦癌在高收入國家或地區發病率普遍較高，而且與各地的人均國內生產總值（GDP）、 人類發展指數（HDI）、外傷性腦損傷個案、職業致癌物暴露程度及手提電話使用率較高可能有關。
發達地區年輕男性發病趨升
醫學界至今仍不清楚原發性腦癌成因。研究團隊利用不同國際資料庫的數據分析，全球近10年原發性腦癌發病率整體趨勢平穩，但發達地區年輕男性發病率有上升迹象，其中男性發病率的「平均年度百分比變化」（Average Annual Percentage Change）以斯洛伐克升幅最大（4.4），女性發病率增幅最高的為丹麥（3.4）。
研究的高級通訊作者、中大醫學院公共衛生及基層醫療學院教授黃至生稱，年輕男性發病率有上升趨勢，且死亡率未有明顯下降，令人擔憂，各地政策制定者應實施針對的循證預防策略以控制有關風險因素，並稱其研究為原發性腦癌的全球分佈、高危因素和流行病學趨勢提供了最新及更全面的數據。