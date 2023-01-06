中大原發性腦癌研究：富國發病率較高

發達地區年輕男性發病趨升

醫學界至今仍不清楚原發性腦癌成因。研究團隊利用不同國際資料庫的數據分析，全球近10年原發性腦癌發病率整體趨勢平穩，但發達地區年輕男性發病率有上升迹象，其中男性發病率的「平均年度百分比變化」（Average Annual Percentage Change）以斯洛伐克升幅最大（4.4），女性發病率增幅最高的為丹麥（3.4）。

研究的高級通訊作者、中大醫學院公共衛生及基層醫療學院教授黃至生稱，年輕男性發病率有上升趨勢，且死亡率未有明顯下降，令人擔憂，各地政策制定者應實施針對的循證預防策略以控制有關風險因素，並稱其研究為原發性腦癌的全球分佈、高危因素和流行病學趨勢提供了最新及更全面的數據。