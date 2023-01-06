小學跨科國教「水資源」示例：常識教東江 電腦課VR遊長江

校方將水資源核心貫穿中文科、常識科、數學科、電腦科和圖書科，稱透過學習活動加強學生國民身分認同，以及理解有責任保護、學懂珍惜國家資源。

數學堂製量杯考察家居用水

滬江小學副校長林淑操於短片稱，推行國安教育最重要是學生要有國家觀念，推行4年級的水資源跨課程學習時，內容聚焦國家。她介紹各科具體工作，包括於中文科讓學生閱讀《不盡長江滾滾來》，「讓學生知道長江是我們的母親河，而東江水每年都會供應給香港」；在數學科，由教師教學生製作量杯，在家考察家居用水，使他們知道打開水龍頭便有乾淨食水得來不易；在電腦科，學生通過虛擬實境（VR）遊覽長江，了解長江三峽水利工程的浩瀚及偉大。

學校稱採取「多重進路、自然連繫、有機結合」方式，以「課堂學習」、「實踐體驗」和「學習氛圍」3個策略推動國家安全教育。校方帶學生去「水知園」教育中心參觀，作為實踐體驗；亦在學校設展版介紹中國偉大工程，營造課堂以外學習氣氛。

教育局稱，有關學與教資源由學校提供，教師可按校本需要增潤或調適，惟內容並不代表教育局立場。