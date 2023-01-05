教育
公民學堂 第016期

大開眼界：香港郵政

【明報專訊】香港郵政提供貫通全球的郵政服務，於1995年8月起轉以基金方式營運，財政上自負盈虧。近年香港郵政推出多元化的郵遞服務，如提供自助郵寄服務的「智郵寄」、附設追查郵件功能的「易網遞」等。

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