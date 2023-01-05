教育
公民學堂 第016期

解讀關鍵詞：太空安全 Space security

【明報專訊】航天科技愈來愈發達，太空旅遊和開採太空資源漸變可行，國際間早有共識，任何國家都不擁有太空的領土主權。

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