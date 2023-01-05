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2023年1月5日星期四
公民學堂 第016期
教局指引更新 體育課可除口罩 指學生體能有別疫前 倡活動量循序漸進
7％成人患「腸易激」難根治 浸大揭病因
教局推40中華名句 包括「一寸丹心圖報國」
世界之最：認識波點藝術家
世界之最：欣賞藝術不怕「問」
新聞有常識：你今年幾歲？
奇妙大自然：不「縮頭」的龜
時事懶人包：院舍輸入外勞
解讀關鍵詞：太空安全 Space security
影視看文化：西線無戰事——沒有無緣無故的愛與恨
知識寶庫：香港產業結構 隨經濟發展轉型
大開眼界：香港郵政
價值觀解碼：孝順
放眼經濟：歐美貿易摩擦
時事懶人包：院舍輸入外勞
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【明報專訊】政府擬於2023年第二季推出特別計劃，准許所有安老院和殘疾院舍輸入外勞護理員，由私院擴大至津院和合約院舍，配額上限7000人。
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教局指引更新 體育課可除口罩 指學生體能有別疫前 倡活動量循序漸進
7％成人患「腸易激」難根治 浸大揭病因
教局推40中華名句 包括「一寸丹心圖報國」
世界之最：認識波點藝術家
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教局指引更新 體育課可除口罩 指學生體能有別疫前 倡活動量循序漸進
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