教育
常識天下 第268期

奇妙大自然：不「縮頭」的龜

【明報專訊】大家聽過「縮頭烏龜」嗎？這詞語通常用來形容膽小怕事、逃避問題的人。在大自然中，有些龜遇到危險時，會將頭縮入龜殼來保護自己，但並不是所有龜都會縮頭的！大頭龜和鱷龜就是兩種不「縮頭」的龜種。

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