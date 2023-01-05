教育
常識天下 第268期

新聞有常識：你今年幾歲？

【明報專訊】韓國的傳統文化中，有不同計算年齡的方式，一個人可能會出現多達3個不同年齡。韓國國會上月通過立法，2023年6月起統一計算年齡的方法，有些人「受惠」於此法，可以「年輕」一兩歲呢！

上 / 下一篇新聞