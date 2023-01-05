教育
常識天下 第268期

世界之最：欣賞藝術不怕「問」

【明報專訊】我們欣賞藝術作品，不止「看」，還要不怕「問」。策展人韋嘉頤（Keri Ryan）說：「看藝術作品沒有既定的答案，沒有人會說你錯或對，可以先從了解自己初看藝術作品時的直接反應入手。」

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