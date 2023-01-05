教局推40中華名句 包括「一寸丹心圖報國」

教育局於網頁上載中華經典名句的選輯、注釋與句意及書法欣賞。局方稱，名句富於哲理，包含修身、求學、做人、處事之道，集合文學、文化和品德情意的學習，鼓勵學生理解背誦，培養品德。40則名句最多以個人修養為主題，如「勤奮堅毅」選取出自彭端淑《為學》的「旦而學之，久而不怠焉，迄乎成」，意指天天努力學習，持之以恆不懈怠，直到成功。

自學平台辦遊戲比賽 設踴躍參與獎

教育局2021年12月推出「中華經典名句網上自學平台」，現正舉辦「2022/23中華經典名句——全港中小學網上遊戲比賽」，內容包括四字詞大挑戰、配對、句義理解及生活應用，希望讓學生透過遊戲輕鬆學習。學生完成第一至第七關網上遊戲後，可下載個人電子證書。比賽亦設小學組及中學組團體獎，參與率最高的學校將獲發「十八區最踴躍參與學校獎」。