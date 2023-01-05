7％成人患「腸易激」難根治 浸大揭病因

研究團隊成員之一、浸大中醫藥學院博士後研究學人翟李翔表示，香港約有7%成年人受腸易激影響，每10名患者便有3人出現腹瀉，雖不是嚴重疾病，但會影響生活質素。他稱，現時大多數臨牀治療集中於緩解症狀，但未能根治腸易激。團隊為探討治療方案，檢視290名腸易激患者的糞便樣本，發現比起健康對照組的樣本，患者樣本中的「活潑瘤胃球菌」數量明顯較多，且與症狀的嚴重程度呈「正相關」關係。團隊將該種細菌移植到小鼠的腸道後，小鼠亦出現腹瀉型腸易激的腹瀉徵狀。

團隊：蔬果麵包可抑制腸蠕動

翟解釋，由該種細菌製造的苯乙胺及色胺，會刺激腸道產生血清素，繼而誘發腸道蠕動、分泌失調等腸易激徵狀。團隊並發現，使用特定抑制劑便能阻止有關刺激發生，而低蛋白含量的食物如水果、蔬菜、麵包等，則可減少微生物產生苯乙胺及色胺，亦能抑制腸道蠕動。

抑制劑未可臨牀 信續研發未來可用

團隊成員、浸大中醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮稱，雖然有關抑制劑暫未用於臨牀，但形容研究首次找出腸易激「源頭」，為藥物研發提供新方向，亦有信心將來可以用抑制劑治療腸易激。