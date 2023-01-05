教局指引更新 體育課可除口罩 指學生體能有別疫前 倡活動量循序漸進

上月30日更新的「預防2019冠狀病毒病進行體育活動的指引」提及，學校可安排中小學生除下口罩做體能活動，包括體育課、「接觸式」運動（如足球、籃球等）、大型體育活動（如遊戲日、水運會、陸運會）等。

現時所有學生都可參與課後活動，再不限於已恢復全日課的學校、個別學生接種率達標的要求。津貼小學議會主席胡艷芬表示，學校走向復常，很多活動能如常舉行，如吹奏式樂器等，不再受「打齊針」規範，學生可參與學校旅行，「有『疫苗通』時，學校都在躊躇如何安排，現在大家都可以去，是好消息」；全部學生亦可參加運動會賽事，「毋須計住有什麼同學未達接種要求而未能參加」。她稱，防疫措施鬆綁後，學生課堂以外的學習經歷增加，可藉團隊活動建立人際關係。

指學生普遍胖了 胡艷芬：跑圈要求降

體育活動指引提及，循序漸進地提升學生活動量及強度，又指「教師應教授學生規劃自我鍛煉的方法，鼓勵他們恆常參與體能活動，逐步提升體能狀况」。胡艷芬稱，疫情期間一度停課、轉網課，學生普遍體能轉差、肥胖了，如一下子恢復以往運動量，學生未必可適應，教師理解慢慢遞增運動強度，對學生更安全。她稱，體育課程內容大致不變，惟劇烈度降低，舉例指以往要求學生跑圈9分鐘，現時跑3至4分鐘，教師會留意學生狀態，再逐步上調要求。

學校「疫苗通行證」要求亦已撤銷，胡艷芬認為這方便家長入校園，又指即使很多校內防疫措施放寬，但學校仍在學生午飯時設隔板，令家長放心。