升中復辦面試 聖若瑟書院佔分50% 盼觀察談吐舉止 取錄較「活」學生

本報查閱10名校網站 面試佔分20%至50%

教育局今年起推行小一及中一入學申請電子化，但昨日仍有不少家長親身到心儀中學，為子女遞交9月升中的自行派位階段申請表。截至去年11月，教育局預計本年度參加中一派位的小六學生約有5.06萬人。

本報查閱10多間傳統名校的網站，各校收生準則包括申請人面試表現、學術成績、課外活動、操行等（見表），其中面試佔比由20%至50%不等。港島民生書院將參考教育局提供的成績次第和操行評級，甄選約300人提交不長於3分鐘的英語錄像短片，包括自我介紹及專長示範，佔比20%。校長嚴志成稱，因疫情關係，以錄像形式面試，校方將結合其他收生要求一併考慮申請人表現。

港島民生要求交錄像片 佔分20%

聖若瑟書院收生準則中，面試表現佔比最重，達50%，其餘為佔25%的學業成績及教育局提供的成績次第、佔15%的課外活動及獎項和佔10%的操行。副校長郭廸民表示，約一小時的面試分四大環節，涉獵中英數學術問題，以及圍繞「個人成長」的小組討論，後者會問申請人對學校或周遭發生的事有何意見，校方將留意申請人與其他人溝通相處的方式。

郭廸民說，去年因疫情舉行網上面試，今年恢復實體形式，校方將更多觀察申請人的談吐舉止、是否有禮等，期望取錄較「活」的學生，包括懂分析、善於溝通，而非擅長背誦面試答案。至於疫下不少學界賽事告吹，影響學生得獎多寡，他稱申請人毋須因而擔心，明白疫下有體育比賽取消，但仍有其他校際活動等，校方會一併考慮。

有學校較看重學業成績

有學校較看重申請人的學業成績。聖士提反女子中學收生準則中，有60%為教育局學生成績次第及其小學學業成績，操行及面試表現則佔25%；聖保祿中學佔比最重為申請人小五至小六的成績及教育局學生成績次第，達40%，面試則佔20%。