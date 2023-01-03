中小入學申請首批電子化 綁智方便+完成選校派位

家長為子女報讀小一或中一，過去須填紙本申請、實體交表及查閱結果等。為便利家長及提升效率，有關程序將逐步電子化。教育局推出「小一入學電子平台」及「中一派位電子平台」，家長登記成為平台用戶並以「智方便+」綁定帳戶，便可於平台完成交表手續；如只有「智方便」，未升級至「智方便+」的家長，因受限於沒有數碼簽署功能，不可在平台交申請（見表）。

籲勿電子紙本重複交

倘選校不一不受理

教育局高級教育主任（學位分配）盧綺婷表示，早前舉行多場簡介會，家長反應正面，認為電子平台有助選校，例如平台有學校資訊供參考；功能上，家長填表時可上下移動選項，更改選校次序，系統亦會就子女性別及校網剔除不合適的選項。

9月升中的「自行分配學位」申請階段今日開始，連同稍後的「統一派位」，家長均可利用電子平台辦理；而升小的「自行分配學位」早前已結束，未獲派位的學生須參與「統一派位」。

今起升中自行派位先用

教育局高級教育主任（學位分配）黃立峯稱，早前在入學申請表讓家長填電郵地址，有逾九成家長填妥，局方會於本月上旬發送連結，家長可透過「智方便+」啟動「小一入學電子平台」帳戶，於1月30日至2月5日遞交統一派位申請。教學短片及單張已上載教育局網頁。

至於何時全面改為電子申請，盧綺婷稱會繼續接收紙本申請、聽取意見，適當時間再檢視安排。就推出首年的使用情况，教育局稱家長使用電子平台與否受多項因素影響，包括運用資訊科技的技巧及意願、擁有智能或電子裝置的普及程度等，相信隨着「智慧政府」的推展及「智方便」平台的普及，預期家長使用有關電子平台的比率會持續上升。

教育局又表示，入學申請全面電子化系統的預計非經常開支約共1324萬元，而每年的經常開支約308萬元。