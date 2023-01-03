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教育
2023年1月3日星期二
星笈中文 第081期
中小入學申請首批電子化 綁智方便+完成選校派位
文言遷移：超越生死的友情——宋濂〈杜環小傳〉
文言遷移：〈杜環小傳〉的儒家宏大敘事
寫作立意庫：一死一生 乃知交情──宋濂〈杜環小傳〉
綜合精練：書信語境意識陷阱：上下款錯漏多
寫作立意庫：一死一生 乃知交情──宋濂〈杜環小傳〉
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【明報專訊】■寫作邏輯
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中小入學申請首批電子化 綁智方便+完成選校派位
文言遷移：超越生死的友情——宋濂〈杜環小傳〉
文言遷移：〈杜環小傳〉的儒家宏大敘事
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