鄭和膺「年度國史人物」 國史中心：七下西洋尊重異族 各界要認識

今年度中國歷史人物選舉，以「澤披中外，安邦睦鄰」為方向，專家學者推舉5名中外文化交流史上著名的人物，包括漢朝張騫、唐朝玄奘、元朝馬可波羅、明朝鄭和、清朝郭嵩燾。今屆投票的學校和人數創新高，333間中小學的師生、家長合共逾9.1萬票，鄭和獲約2.5萬票，成為年度中國歷史人物。其餘人物得票依次為玄奘、張騫、馬可波羅、郭嵩燾。該中心相信由於鄭和七下西洋事迹均見於中小學課程，所以較知名。

稱可讓西方「對中國改觀」

何漢權表示，國史教育中心用半年製作教材，推廣5人史蹟。他稱鄭和處於明成祖朱棣期間，軍事、科技乃至文化軟實力都屬世界前列，鄭和也是文韜武略，七下西洋及非洲，較西方哥倫布發現新大陸早數十年。何說下西洋只屬文化交流，對所有「異族」只有尊重，沒有殺戮，形容「此一人物、此一時代、此一故事，香港的學校師生乃至社會各界都要認識」，指現時部分西方國家圍堵中國之前，若多認識鄭和及其餘歷史人物，他們「會對中國改觀，去掉不必要的憂慮」。

據該中心教材，鄭和出生於雲南昆陽，年幼家境豐裕，因戰亂家道中落，被擄至南京，入宮當宦官；明成祖賜他鄭姓，他於永樂三年（1405年）受命下西洋，先後7次歷時28年，訪遍30餘國或地區，勢力遠至東非，「聲威所披，影響之深，前所未有，在世界航海史上堪稱壯舉」。