最大規模組裝宿舍 城大增逾2000宿位

料明年底竣工 後年起入住

黃嘉純致辭時憶述讀港大時的舍堂生活，稱在大學「60%所學到的事和作為學生的體驗，都來自宿舍」，難忘當年與宿生談未來、談經濟和政治，談對民主的看法，也談及健康生活模式，舍堂生活是大學生非常重要的部分，期望城大白石宿舍能提供全港最好的住宿體驗。黃續說，白石宿舍步行10分鐘達港鐵站，短暫車程可到九龍塘主校園，形容「不是很遠（not that far away）」。

城大第五期學生宿舍項目的3座大樓高13至18層，劃分為6個宿舍，提供逾百間單人房、逾千間雙人房，合共逾2000個宿位，預計2023年底前竣工，2024年可入住，屆時城大整體宿位增加約六成，校方希望可解決長期宿位不足的問題。

組件內地製 抵港安裝工期減半

城大校園發展處高級經理（工程項目）鄭曼詩稱，採用MiC技術的工期由4年縮至兩年，大幅提升了建造效率。房屋局長何永賢致辭時表示，得悉城市大學白石宿舍是全球最大、採用MiC技術的學生宿舍項目，又提到「簡約公屋」亦是以MiC興建，當局會更廣泛採用該技術增加房屋供應。