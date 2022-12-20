教局：有學校未跟指引 公民科僭建內容

館藏涉不正面讀物 須杜絕

2021/22視學周年報告共14頁，綜合169間學校視學結果主要有7項，其中提醒學校「須強化校本管理，加強領導，提高管治水平，讓孩子的教育更好」，指學校多已建立監察學與教資源的機制，領導層普遍以不定期抽樣形式檢視各科的學與教資源。

報告續稱，圖書館的館藏偶有未能切合學生心智發展及培養正面價值觀的讀物，數量雖少，仍須杜絕；提醒領導層須完善學校的監察機制，加強把關的角色，加強檢視學與教資源的內容和質素，包括校本教材和圖書館藏，確保學習內容符合課程宗旨和目標，以及客觀、持平，並切合學生的程度和學習需要，培養他們的正面價值觀和積極的態度。

另一重點結果是落實全校參與模式的國民教育。報告稱，課堂上只有少數教師能因應課程內容，自然連繫和有機結合國家安全教育的知識來施教，「不少教師側重灌輸知識，甚少能從情感層面提升學生的憂患意識和國家觀念」，又或結連學生生活經歷，藉分享、討論、綜合解說等學與教策略，讓學生明白國家安全的重要，以及自覺有責任維護國家安全。

指教師側重知識 欠情感連繫

教局：國安教育剛起步 適時檢視

局方稱，整體而言，學校推展國家安全教育仍處於起步階段，領導層須加強帶領和統籌，適時檢視落實情况，提升教師專業，藉課堂內外的學習、校園氛圍的營造、實踐體驗，從認知到認同，再到實際行動，以此培育學生愛國愛港的精神。