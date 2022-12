F1 in Schools於1999年在英國成立,提供有系統、以工程為中心的STEM課程,以提高學生的工程知識、團隊管理和演講技巧。就如真實的一級方程式比賽,學生需透過電腦輔助設計(CAD)和電腦輔助製造(CAM)等工具軟件,設計並製造賽車模型,利用壓縮氣體推動賽車作賽。

學軟件製賽車模型 生產力局設研發中心

在香港,生產力促進局於政府「創新及科技基金」支持下,過去5個月舉辦F1 in Schools Hong Kong STEM工作坊和比賽。生產力局稱,透過與F1 in Schools香港區統籌「曈。遠有限公司(Yondar)」合作,在香港建立首個F1 in Schools賽車研發及製造中心,為有意推行F1 in Schools計劃的學校提供賽車製造及分析實驗室,期望藉此培育下一代工程師,推動香港創科發展。