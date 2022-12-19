學者研新型鎂合金 冀棄稀土減排 港大黃明欣獲裘槎獎 冀科研成果「香港製造」

發明創兩世界紀錄 研殺新冠不鏽鋼

小時候曾「拆解」過家中電器、再重組時「駁錯線」引致短路，自小與金屬結緣、現年43歲的黃明欣加入港大機械工程系已超過11年。他專研高性能金屬材料，發明過創下兩項世界紀錄的「超級鋼」，新冠疫情期間又研發表面可殺滅新冠病毒的高銅含量不鏽鋼。

指稀土損環境成本高 試兩金屬取代

黃明欣正研究如何以其他物質取代鎂合金中的主要元素稀土，並將之製成柔韌、輕量、但强度更高的新型鎂合金。黃說，金屬輕量化可以減低能源使用，例如汽車更輕就可用更少汽油推動，而目前的鎂合金雖然能滿足輕量的需求，但開採稀土的環境成本和使用成本高昂，不是可持續的地球資源，望能透過研究貢獻減排。他和團隊現時已找出兩種有潛質代替稀土的金屬做試驗。

來港多年，黃明欣說香港的基礎研究資源豐富，成果斐然，但產品卻有很大缺陷。他稱若再工業化在港實現，對研究、對社會都有很大幫助，舉例稱早前已經與香港公司合作，將他研發的高銅含量不鏽鋼投產，但現時產品始終要在內地製造，「如果能在本地製造就更好了。相當於我在當地用納稅人的錢做研究，我就回饋到當地。這是最理想的情况」。

嘆疫策嚴工程師拒來港 稱內地通關重要

疫情至今3年，黃說對科研帶來很大影響，舉例稱大學曾添購昂貴的實驗室設備，卻因香港入境隔離措施嚴格，外地工程師不願來港組裝，香港本身也沒有懂得組裝的工程師，結果設備只能放在實驗室兩年，至近期才投入使用；又有設備在疫情期間需維修，有關公司因同樣原因不願派技術人員來港，至半年後隔離措施放寬才到港維修。等待期間唯有外判部分實驗，令研究成本增加不少。

他嘆說現時雖然設備已維修好，但整體仍未「復常」，部分內地工程師仍拒絕來港提供非必要服務，「他們能不來就不來」，稱與內地通關對機械工程相關的研究非常重要。

裘槎基金會今年向來自中大、港大、科大、理大的9名學者頒獎，其中4人取得「裘槎優秀科研者獎2022」，包括黃明欣、港大理學院化學系副教授唐晉堯、科大物理系教授李贊恒、中大理學院化學系教授楊英洋，以表揚他們的科研成就。