被匿名投訴出席集會 收警告信教師求職屢碰壁 嘆如釘牌

申報警告信後有校願聘 疑受壓一日內轉軚

陳老師去年7月被匿名投訴，指他於課堂上煽動學生參與社運、鼓吹港獨。所屬學校展開調查及回覆局方，表明有關教學的指控屬揑造，陳老師明確反港獨，並按國安教育框架授課、沒有違規。匿名投訴亦附上2019年報章的新聞相，顯示他在集會現場。陳老師表示，當時短暫逗留一次合法的和平集會，其個人立場、校內教學印證，他認為學校非政治宣揚地方、反港獨。

事件擾攘近一年後，陳老師今年5月收警告信，學期結束後不獲續約。有10年教學經驗的他，離職前是科主任，嘗試求職其他學校，惟屢次碰壁。按教育局指引，應徵者要申報是否曾遭釘牌、正被學校或教育局調查專業失德指控等。陳稱應徵時按要求申報警告信及解釋，試過有學校於面試後願聘請，「校長及校董會都覺得沒有問題，已給口頭offer，一日內卻改變主意，估計是受到壓力」。

教局：釘牌者須悔改內化 申復牌起碼等3年

針對教師操守的處分，最嚴重屬釘牌，分終身及若干年期。教育局昨稱，因不稱職或因違犯輕微罪行而被取消註冊的教師，若一定年期後自我提升或改過自新，且提強力證據，以證明是教師「適合及適當」人選，局方會嚴謹地個別考慮。局方稱，涉及道德行為和專業操守之事，「不但需要誠心悔改，還需要歷練、累積和內化」，3年是最低限度的要求。