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2022年12月16日星期五
智叻中文Smarties' 第515期
8準則管教師 發粗言帖文收譴責 違指引者嚴重可釘牌 蔡若蓮：勿以為社交平台是私人空間
「應」「不應」行為適時更新 蔡若蓮：紅線非由教局任劃
被匿名投訴出席集會 收警告信教師求職屢碰壁 嘆如釘牌
名家學堂：紀錄微小瞬間成意義：張婉婷
名家學堂：化身樹洞拍攝 打動觀眾心靈
閱讀篇章：〈文章與前額並高〉——余光中
閱讀篇章參考答案
時事中文：女性故事
小遊戲答案
語文小錦囊：蘇軾煮豬肉
機智小孩：晉朝竹林七賢之一——王戎
小遊戲答案
【明報專訊】花木蘭 → 代父從軍
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「應」「不應」行為適時更新 蔡若蓮：紅線非由教局任劃
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