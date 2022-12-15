教育
公民學堂 第015期

大開眼界：消費者委員會

【明報專訊】消費者委員會是香港法定機構，負責研究和倡導維護消費者權益，致力建立安全及可持續的消費環境。轄下設不同小組，專責處理涉及產品測試、資訊科技、營商手法及法律保障等各領域的消費者課題。

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