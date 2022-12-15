教育
公民學堂 第015期

圖看議題：法定古蹟

【明報專訊】本港的《古物古蹟條例》早於1971年通過，被列為「古蹟」的建築物、地點或構築物受法例保護，不得擅自進行工程，冀在發展與保育之間取得平衡。

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