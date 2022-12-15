教育
公民學堂 第015期

時事懶人包：最佳公廁

【明報專訊】香港廁所協會觀察400多個公廁，按舒適度、安全、衛生和管理等準則，選出最佳公廁金、銀、銅獎得主，分別是山頂凌霄閣公廁、赤柱市政大廈公廁和上環林士街多層停車場公廁，它們均於近3年翻新。

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