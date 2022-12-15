教育
常識天下 第267期

世界之最：與別不同的聖誕

【明報專訊】聖誕節源自宗教，現已成為全球多地慶祝的節日。它衍生了不少故事，包括聖誕老人與馴鹿，傳說馴鹿會拉着載有聖誕老人的雪橇車，協助派禮物。可是來到澳洲，12月大熱天時，誰又會騎着鹿車飛過？

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