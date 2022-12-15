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2022年12月15日星期四
常識天下 第267期
75%港生運動不足 疫下評分降3級
議員稱普教中發展倒退 蔡若蓮：一直創造有利條件
農村圖書館獲建築「奧斯卡」 中大團隊：好設計不限高端項目
世界之最：夏日聖誕？
世界之最：與別不同的聖誕
新聞有常識：火山為何爆發？
時事懶人包：最佳公廁
放眼中國：網上演唱會
圖看議題：法定古蹟
活動巡禮：青年大使遊中區 尋找歷史痕迹
大開眼界：消費者委員會
價值觀解碼：同理心
放眼經濟：虛擬資產
世界之最：與別不同的聖誕
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【明報專訊】聖誕節源自宗教，現已成為全球多地慶祝的節日。它衍生了不少故事，包括聖誕老人與馴鹿，傳說馴鹿會拉着載有聖誕老人的雪橇車，協助派禮物。可是來到澳洲，12月大熱天時，誰又會騎着鹿車飛過？
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75%港生運動不足 疫下評分降3級
議員稱普教中發展倒退 蔡若蓮：一直創造有利條件
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大開眼界：消費者委員會
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