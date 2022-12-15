議員稱普教中發展倒退 蔡若蓮：一直創造有利條件

蔡：各校情况不同 不宜一刀切推普教中

蔡若蓮昨出席立法會會議時稱，推動普教中最大挑戰來自師資穩定性及課程規劃，她說，上學年（2021/22）共有6230名常額普通話科教師達當局語文能力要求，包括教師語文能力評核（普通話）的「聆聽與認辨」、「拼音」和「口語」及開始任教該科的首年內，在「課堂語言運用」均達標。

教育界議員、小學校長朱國強稱，普教中發展正在倒退，稱有不少校長擔心以廣東話為母語的學生改用普教中後影響學習動機，進而影響學業成績，亦有學校初中實施普教中，高中改回「粵教中」，冀當局在學校推行普教中前提供適應課程。選委會界別議員蘇長荣稱，香港融入國家發展大局是必然趨勢，必須提高港人普通話能力，問當局會否將普通話口試列為中文科必考部分。

蔡若蓮稱，有研究顯示，學生一般需時半年適應教學語言轉變，年紀愈小適應得愈好，局方會繼續密切留意學校實踐普教中情况，並總結經驗再與學校分享。她又稱，現時語文課程培養學生聽、說、讀、寫的能力，加上兩文三語政策下，有培訓學生掌握流利普通話、粵語和英語，當中在過往中學文憑試（DSE），容許考生以普通話應考口試。