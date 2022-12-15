75%港生運動不足 疫下評分降3級

中大昨發表「2022香港兒童及青少年體力活動報告卡」（見表），為歷來第三份。報告分析57個國家及地區過去10年的58份研究數據，透過12項核心指標評級，包括整體體力活動水平、靜態遊戲、健康體適能等。評分愈高，即該國家或地區有更大比例的兒童及青少年符合標準。

逾九成用手機等時間超標

報告顯示，香港兒童和青少年於整體體力活動水平的評級為D-，僅25%人達每日運動60分鐘的標準，較2018年的C-下跌3級。肥胖一項維持2018年的D-評級。評估使用電子屏幕產品的「靜態行為」評級，由2018年的C-下跌至D級，僅5.3%的12至15歲青少年達到每日使用電子屏幕不逾兩小時的建議。

表現較好的指標包括「學校」及「社區及環境設施」，評分同樣為B。團隊稱反映過半數學校提供體力活動，及有超過一半的父母報告他們居住在安全的社區。「步行/踏單車往返學校」則有B+，獲最高評分，有78%人每周最少一次步行或踏單車往返學校。

就讀培基小學六年級的林同學稱疫情前每周會打籃球5至6天，但疫情期間因學校停課、球場封閉等一度暫停，「覺得好悶」。林母則稱林同學要準備呈分試，擔心他一旦染疫會引致「腦霧」影響表現，故不敢讓其外出，僅偶爾帶他行山、「食完飯行下樓梯」。該校副校長嚴慧儀稱，停課時曾提供短片讓學生在家中做簡單伸展，亦有簡單家課讓家長鼓勵小朋友做運動。

專家倡多投資普及體育 「唔係淨係為獎牌」

研究團隊成員之一、本身是醫生的中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃至生表示，疫情社交距離措施、停課等安排令兒童及青少年運動大減，整體健康受影響。他料隨社交距離措施「更有彈性」，情况會有好轉。中大體育運動科學系教授王香生建議政府增加投資普及體育，「唔係淨係為獎牌，唔係淨係為精英運動」。