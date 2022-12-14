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2022年12月14日星期三
語文同樂 第613期
國教KPI 學校須填18項自評清單 交代舉辦活動名稱等 明年7月下旬前交回
「不讓悲劇再生」 學生撰文悼南京大屠殺85周年
治「民主幼稚病」 鄭國漢倡設課比較政制優劣
視聽之娛：少女的成長
視聽之娛：《給十九歲的我》︰永恆的（一個）時刻
人物例子庫：只有四處旅行，把買菜當成逛街般必要的娛樂，視野才會開展，才會增廣見聞。
投稿園地：我的一個怪癖
字煮文化：醬紅煮肥羊
詞中物：等黑夜過後——《地球上的最後一朵花》
文字發酵：聖誕禮物
參考答案
Talk of the town : Christmas card
DIY : Reindeer bookmark
Story : Christmas Lists
Horizon : Unusual school subjects around the world
Horizon Answers
文字發酵：聖誕禮物
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【明報專訊】■找禮物
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國教KPI 學校須填18項自評清單 交代舉辦活動名稱等 明年7月下旬前交回
「不讓悲劇再生」 學生撰文悼南京大屠殺85周年
治「民主幼稚病」 鄭國漢倡設課比較政制優劣
視聽之娛：少女的成長
視聽之娛：《給十九歲的我》︰永恆的（一個）時刻
人物例子庫：只有四處旅行，把買菜當成逛街般必要的娛樂，視野才會開展，才會增廣見聞。
投稿園地：我的一個怪癖
字煮文化：醬紅煮肥羊
詞中物：等黑夜過後——《地球上的最後一朵花》
文字發酵：聖誕禮物
參考答案
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DIY : Reindeer bookmark
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Horizon Answers
國教KPI 學校須填18項自評清單 交代舉辦活動名稱等 明年7月下旬前交回
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人物例子庫：只有四處旅行，把買菜當成逛街般必要的娛樂，視野才會開展，才會增廣見聞。
投稿園地：我的一個怪癖
字煮文化：醬紅煮肥羊
詞中物：等黑夜過後——《地球上的最後一朵花》
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DIY : Reindeer bookmark
Story : Christmas Lists
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