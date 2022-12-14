治「民主幼稚病」 鄭國漢倡設課比較政制優劣

鄭國漢在論壇上稱，嶺大提倡培育「glocal citizen」，讓學生成為兼顧本地和國際視野的領袖，而不再用「global citizen」（世界公民）是因該概念已被武器化。他說嶺大會加强和大灣區合作關係，校徽上有荔枝樹圖案，正構思通關後舉行「尋根」活動，「返去大灣區摘荔枝」，讓學生思考本土與區域的關係。

段崇智倡邏輯教育抗假資訊

鄭稱大學生思想早已成形，到大學才接受國民教育是太遲，「反華、港獨」言論如能提早肅清，大學教育會事半功倍。他批評不少人患上「民主幼稚病」，不了解民主制度的實際情况和優劣，純粹基於理想，憑空支持某些民主制度，並反對其他制度。他建議大學開設課程，以真實管治案例比較不同經濟與政治制度。

中大校長段崇智在同一論壇上說，現時與20年前教育改革時的最大分別，在於當時沒有名為社交媒體、假新聞的「病毒」。他說在抵禦這些「病毒」時應使用的「疫苗」，就是在中小學和大學推行邏輯教育，讓學生分辨真假資訊。