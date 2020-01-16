國教KPI 學校須填18項自評清單 交代舉辦活動名稱等 明年7月下旬前交回

施政報告就所有公帑資助學校今學年加強國民教育設3項KPI，包括校方須委派專責統籌人員、每年辦具質素的全校國民教育活動、為家長辦至少一項國民教育相關活動。

未達標須列原因及計劃

教育局昨致函中小學，發出《加強國民教育：學校自評清單》（見表），校方要檢視18個項目，在已完成項目填剔號，在未計劃或未達到的項目則「打交叉」，並在「其他資料／補充」註明原因及達標計劃。

局方在3項KPI，3次問及兩條問題，包括學校有否透過觀察、問卷或活動檢討等方法評估各項工作計劃和措施；學校在檢視後，是否認為今學年整體規劃和推行的國民教育工作能達到預期目標及成效。在舉辦國民教育活動的KPI，局方問及學校有否舉行校際、全港性質、全國性質國民教育活動，並交代活動名稱。

教局：國際學校亦應按清單加強國教

局方表示，非公帑資助學校，包括國際學校及其他只提供非本地課程的私立學校，亦應參照自評清單上的項目，按學校實際情况安排加強國民教育的措施。

另外，昨日立法會教育事務委員會「研究推動國民及國安教育小組委員會」開會，教育局呈交逾200頁文件，臚列8間資助大學及3間自資院校（都會大學、樹仁大學、恒生大學）有關國民及國安教育的活動、講座、研討會和課程等。

議員批大學「東西拼湊」形式化 倡統一

議員周文港以樹仁大學「新詩選讀」課程、浸大「中文曲詞」工作坊為例，批評在局方文件中，有院校所列內容不符國民和國安教育，「課程大綱『東西拼湊』、炒埋一碟」，提倡統一各院校相關教學。教育界議員朱國強質疑院校的國安課程千篇一律，「唔係大學形式化開咗啲堂，學生形式化咁過關就算，這不健康」，又建議院校加強學會幹事的國安意識，避免「出事才處分」。

教育局副局長施俊輝稱，推展國安教育是院校責任，部分院校設立文化推廣相關課程，「正如中小學以多重進路方式，在不同科認識中華文化……有助學生建立國民身分認同」。