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2022年12月13日星期二
星笈中文 第080期
逾半自資院校收生減 城大SCOPE跌三成半
新規禁起底考務人員 考評局：嚴重或報警
文本細讀：被金錢勞役的女人——莫泊桑〈傘〉
文本細讀：一把傘看盡人性 機關算盡太聰明
意在字行間：孤獨的幾個理由
參考答案
綜合精練：專題文章格式陷阱：勿做標題黨
校園尺牘：學生會回覆同學申訴（書信）
校園尺牘：學生會回覆同學申訴（書信）
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【明報專訊】■字詞錦囊
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逾半自資院校收生減 城大SCOPE跌三成半
新規禁起底考務人員 考評局：嚴重或報警
文本細讀：被金錢勞役的女人——莫泊桑〈傘〉
文本細讀：一把傘看盡人性 機關算盡太聰明
意在字行間：孤獨的幾個理由
參考答案
綜合精練：專題文章格式陷阱：勿做標題黨
校園尺牘：學生會回覆同學申訴（書信）
逾半自資院校收生減 城大SCOPE跌三成半
新規禁起底考務人員 考評局：嚴重或報警
文本細讀：被金錢勞役的女人——莫泊桑〈傘〉
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綜合精練：專題文章格式陷阱：勿做標題黨
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