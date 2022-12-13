新規禁起底考務人員 考評局：嚴重或報警

新規則載列於《考生手冊》第二章考生應考須知的「考生紀律」，指考生如被發現有嚴重不當或不法行為，「例如向考評局職員／考務人員或在考評局辦事處作出任何騷擾；未經考評局職員／考務人員或其他考生同意下進行『起底』、公開披露其個人資料；或正就該等不當或不法行為接受調查或被檢控，考評局或會向警方／相關執法機構報告以作出跟進」。

考評局回覆本報稱，新增規則旨在針對考生故意對考務人員作出騷擾，或在未經資料當事人同意下，意圖或罔顧導致資料當事人或其家人受到指明傷害，而公開其個人資料的惡意行為，以提醒考生必須對其違規行為負責。

涉防疫安排投訴將不受理

自2020年起，DSE於新冠疫情下進行，考生須遵守試場的防疫措施。考評局於《考生手冊》提及考生就試場環境作投訴、報告考試異常時，部分不獲處理的投訴例子，新增描述指「對因應2019冠狀病毒病而在試場實施的防疫措施的投訴將不獲處理」。考評局補充，試場防疫安排是經過諮詢公共衛生專家而定，旨在保障考生及考務人員的健康，如考生投訴相關安排，例如有關提交「考生健康申報表」、打開考室窗戶以保持空氣流通等個案，將不獲處理。

復辦英文科口試 同須快測

此外，英文科口試因疫情停辦3年，明年3月復辦，考評局昨稱與2022年筆試安排一樣，考生赴試場前須自行量度體溫、完成快測及填妥考生健康申報表；考生應把快試陰性結果的測試棒放在准考證旁拍照以作紀錄，並於整個DSE考試期間保留有關照片，以便需要時抽查。