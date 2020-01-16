逾半自資院校收生減 城大SCOPE跌三成半

院校：考生跌八大招生變鬆所致

職訓局指學生多選資助少自資

教育局昨回覆27間自資院校兩學年在副學位、第一年級學士學位、銜接學位的收生數字（見表），當中逾半數院校收生按年下跌，香港城市大學專業進修學院（CityU SCOPE）今學年新生118人，按年減65人，跌幅35.5%，為各自資院校最大跌幅。其次是耀中幼教學院，上學年有152名新生，今學年預計收215人，最終108人入讀，按年跌28.9%。

耀中幼教學院校長袁海球回覆，新生入讀數字「唔差」，有院校跌幅更大。他分析，DSE考生人數下跌、資助大學收生條件變得寬鬆，「更易入到八大院校」，對自資院校影響非常大。他相信幼師對前景和各方面的擔憂，較中小學教師少，另仍有不少學生對幼教富熱誠，校方會繼續舉辦中學生暑假體驗活動、資訊日等，鼓勵更多人報讀。此外，他說隨社會發展，加上不時出現虐兒個案，該校內部正討論，以籌備不同新課程，冀吸引學生入讀並配合社會需要。職業訓練局稱，2022/23學年整體收生情况合乎預期，又指較多同學會選擇該校的資助課程，較少選取自資課程。

宏恩收生增75% 社工課程受歡迎

另一邊廂，四成（12間）自資院校今學年收生較上年多。根據教育局數字，升幅最高為宏恩基督教學院，今學年收生154名，較去年88名大增75%。香港專業進修學校及港專學院今學年收生302名，較去年249人增21.3%。

宏恩基督教學院校長崔康常表示，局方數據未包括所有課程的學生，該校新生總人數逾200，實際升幅料更高。他說社工課程大受歡迎，舉例有社工學生畢業未夠3年已兩度升職，學生質素獲業界認同，建立口碑，同時吸引報讀。教育局表示，近10年中學畢業生人數持續下降，多次提醒自資院校應在質和量兩方面加以鞏固，會續與院校保持溝通。