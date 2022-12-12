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教育
2022年12月12日星期一
常識學堂 第259期
研納米機械人獲裘槎獎 唐晉堯：港科研自由投資足
劉智鵬接任教聯會長 黃錦良續任主席
網絡編碼專家 楊偉豪膺美發明家學會院士
公民點對點：紅花嶺2024年劃郊野公園
公民點對點：開發郊園邊陲建屋爭議
議題解碼：香港ｘ世界盃效應
公民挑戰題
英譯概念：Technological crimes
我的興趣：街舞鍛身心
我的興趣（續）
新聞解碼：將藍隧道跨灣大橋
偵探M.A.D. 熬夜沒效率
新聞解碼：將藍隧道跨灣大橋
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【明報專訊】將軍澳-藍田隧道及將軍澳跨灣大橋已通車，有望解決將軍澳隧道塞車問題。同時，將軍澳跨灣大橋也為我們提供新的休憩地方，行人可在橋上，沿着海岸線散步和踏單車。
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