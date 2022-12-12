教育
常識學堂 第259期

新聞解碼：將藍隧道跨灣大橋

【明報專訊】將軍澳-藍田隧道及將軍澳跨灣大橋已通車，有望解決將軍澳隧道塞車問題。同時，將軍澳跨灣大橋也為我們提供新的休憩地方，行人可在橋上，沿着海岸線散步和踏單車。

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