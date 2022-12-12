教育
智學公民 第045期

議題解碼：香港ｘ世界盃效應

【明報專訊】2022年卡塔爾世界盃已進入白熱化階段，本周將上演四強戲碼，勝方將於周日競逐世界足壇最高榮譽，爭取一圓高舉大力神盃的美夢。你有關注是次世界盃賽事嗎？你是否認識世界盃賽事對社會的影響？

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