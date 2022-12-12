研納米機械人獲裘槎獎 唐晉堯：港科研自由投資足

【明報專訊】冬暖夏涼的大樓、如變色龍般可隨環境變色的軍事裝備、自行追蹤人體腫瘤位置的藥物……這些以往只會出現在科幻電影的發明，或許在不久將來成真。港大理學院化學系副教授唐晉堯的團隊研發出納米機械人的集群系統，讓智能材料不再遙不可及。曾在內地及美國讀書研究，來港至今10年，唐晉堯近日獲頒裘槎優秀科研者獎，稱香港是少數既願意投放資源、又給予研究人員足夠自由度的地方，開放、包容的研究環境容許他探究幾乎完全陌生的領域。
談內地美國政府投資
指資源愈多方向愈「明確」
今年43歲、祖籍四川的唐晉堯在內地取得學士學位後赴美國讀博士，在美度過10年，2012年來港加入港大，至今又另一個10年。他說最初來港發展是因香港是華人社會，離家亦近，惟當時政府對科技投資不多，近年則大有改善。唐比較3地，「中國（內地）的（資源）投入非常大，管理就非常的……他有非常明確的方向，你一定要做某個方向的東西。完全開放的就比較少」，而美國情况也相近，擁有更多資源的科研項目意味着有更多具體指引，空間較大的項目則資源有限。他認為香港是少數既願意投放大量資源、又給予研究人員足夠自由度的地方，至於能否持續，則需要時間驗證。
冀「蜂群」機械人融入物料
隨環境變色用於建築軍事
唐晉堯從事新型活性納米機械人研究，已製造出可以透過化學反應提供動力、引導和編程的納米機械人。這些機械人可互相「通訊」形成網絡，表現出如蜂群、魚群般的集體決策。他稱團隊將繼續研發新的合成方法，了解如何將這些納米機械人融入到物料中，將自我決策特性在智能物料上應用。他舉例，若將來有可如變色龍般可隨環境變色的物料，可應用到軍備上；如建築物料可隨季節或氣溫變色，則可做到冬暖夏涼。
與醫學院合作 試驗治蛀牙
唐又稱，這類納米機械人原先為治療腫瘤而生，原意是望能做到將機械人注射到人體，讓它們自行尋找受細菌感染的位置，但在技術和規管上都有很大挑戰。目前他正與醫學院合作，以結構相對簡單的口腔做試驗，嘗試用納米機械人治療蛀牙。
唐形容他研究的複合系統概念仍「非常新」，既難以解釋又無定律可循，但香港有開放、包容的環境容許他探究，「她需要感覺這是一個可能的事情，然後要信任你能夠做這個事情。我覺得香港在這方面是非常特別的」。獲獎讓他更相信香港對開放性的研究友善，對香港科研有信心。
裘槎基金會今年向來自中大、港大、科大、理大的9名學者頒獎，其中4人取得「裘槎優秀科研者獎2022」，包括唐晉堯、港大工程學院機械工程系教授黃明欣、科大物理系教授李贊恒、中大理學院化學系教授楊英洋，以表揚他們的科研成就。