研納米機械人獲裘槎獎 唐晉堯：港科研自由投資足

談內地美國政府投資

指資源愈多方向愈「明確」

今年43歲、祖籍四川的唐晉堯在內地取得學士學位後赴美國讀博士，在美度過10年，2012年來港加入港大，至今又另一個10年。他說最初來港發展是因香港是華人社會，離家亦近，惟當時政府對科技投資不多，近年則大有改善。唐比較3地，「中國（內地）的（資源）投入非常大，管理就非常的……他有非常明確的方向，你一定要做某個方向的東西。完全開放的就比較少」，而美國情况也相近，擁有更多資源的科研項目意味着有更多具體指引，空間較大的項目則資源有限。他認為香港是少數既願意投放大量資源、又給予研究人員足夠自由度的地方，至於能否持續，則需要時間驗證。

冀「蜂群」機械人融入物料

隨環境變色用於建築軍事

唐晉堯從事新型活性納米機械人研究，已製造出可以透過化學反應提供動力、引導和編程的納米機械人。這些機械人可互相「通訊」形成網絡，表現出如蜂群、魚群般的集體決策。他稱團隊將繼續研發新的合成方法，了解如何將這些納米機械人融入到物料中，將自我決策特性在智能物料上應用。他舉例，若將來有可如變色龍般可隨環境變色的物料，可應用到軍備上；如建築物料可隨季節或氣溫變色，則可做到冬暖夏涼。

與醫學院合作 試驗治蛀牙

唐又稱，這類納米機械人原先為治療腫瘤而生，原意是望能做到將機械人注射到人體，讓它們自行尋找受細菌感染的位置，但在技術和規管上都有很大挑戰。目前他正與醫學院合作，以結構相對簡單的口腔做試驗，嘗試用納米機械人治療蛀牙。

唐形容他研究的複合系統概念仍「非常新」，既難以解釋又無定律可循，但香港有開放、包容的環境容許他探究，「她需要感覺這是一個可能的事情，然後要信任你能夠做這個事情。我覺得香港在這方面是非常特別的」。獲獎讓他更相信香港對開放性的研究友善，對香港科研有信心。

裘槎基金會今年向來自中大、港大、科大、理大的9名學者頒獎，其中4人取得「裘槎優秀科研者獎2022」，包括唐晉堯、港大工程學院機械工程系教授黃明欣、科大物理系教授李贊恒、中大理學院化學系教授楊英洋，以表揚他們的科研成就。